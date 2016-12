KAI Bangun Underpass di Tujuh Stasiun Commuterline

TEMPO.CO, Jakarta: PT KAI Commuterline Jabodetabek menargetkan jumlah penumpang sebanyak 1,2 juta pada 2019 mendatang. Anak perusahaan KAI ini pun melakukan pembenahan fasilitas penumpang di sejumlah stasiun bersama dengan induknya, PT Kereta Api Indonesia. Fasilitas yang sedang dibangun antara lain adalah underpass penyeberangan orang dan perluasan hall untuk tap in dan tap out penumpang.



Salah satu stasiun yang sedang fokus dibenahi adalah Stasiun Tebet. Stasiun ini menjadi perhatian karena penambahan jumlah penumpangnya cukup signifikan. Dalam sehari, jumlah penumpang bisa mencapai 29ribu orang.



Underpass penyebrangan orang akan dibangun untuk menghubungkan dua peron yang ada di stasiun. Dengan adanya underpass ini, akan lebih memudahkan penumpang dan bisa berpindah rel tanpa harus menunggu KRL lewat.



Fasilitas ini akan dibangun dengan tinggi sekitar 2,5 meter dan lebar 5 meter. Pekerjaannya telah dimulai dengan pengecekan kekuatan tanah sejak Oktober 2016 lalu. Diperkirakan pembuatan underpass ini akan selesai tiga bulan lagi. Pada Maret itu juga, target perluasan hall untuk tap in tap out penumpang selesai dilaksanakan. Penambahan gerbang untuk mengakomodasi penumpang yang datang dari sisi timur (Asem Baris), barat (Lapangan Ros) dan selatan (Tebet Barat). Apalagi, perlintasan sebidang di dekat stasiun sudah ditutup untuk kendaraan dan selanjutnya akan ditutup total juga untuk penyeberangan orang.



Diharapkan pembenahan ini bisa membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi, pada 2019 nanti, dijanjikan akan ada perbaikan layanan KRL.



Selain Stasiun Tebet, pembenahan serupa pun sedang dilakukan di enam stasiun lainnya. Di antaranya adalah Stasiun Manggarai dan Stasiun Cilebut. Di dua stasiun itu juga sedang dilakukan pembangunan underpass untuk penyeberangan orang.



Reporter: Ninis Chairunnisa

Videographer: Maria Fransisca

Editor/Narator: Ryan Maulana